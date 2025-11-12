;

VIDEO. “Yo creo que Renovación Nacional se equivocó de candidato”: Carlos Larraín sobre candidatura de Evelyn Matthei

En conversación con La Prueba de ADN, el exsenador reafirmó su respaldo a José Antonio Kast y sostuvo que el apoyo anticipado a Matthei generó un “desgaste” en su figura.

Martín Neut

A solo días de las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre, el exsenador y expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, expresó nuevamente su apoyo al abanderado republicano José Antonio Kast,

Lo anterior remarca su distancia con la candidata de su propio sector, Evelyn Matthei, quien representa a la coalición Chile Vamos.

En conversación con La Prueba de ADN, Larraín sostuvo que su opción “es conocida” y que, pese a haber liderado RN durante ocho años, votará por Kast.

Revisa también:

ADN

Lo bueno que tiene Kast es que trae un cambio de personal. La fórmula del liberal socialismo a la chilena se agotó y sus resultados son malos, tanto en lo social como en lo político”, afirmó.

“Renovación Nacional se equivocó de candidato”

El exdirigente también destacó rasgos personales del candidato republicano, a quien dijo conocer “desde chico”.

Tiene un carácter muy templado, tranquilo y sereno. Es pegador, como buen alemán, y tiene conciencia de las cuestiones que pide la hora: un refuerzo de las instituciones”, señaló.

Respecto del desempeño de Matthei, Larraín fue tajante al afirmar que “Renovación Nacional se equivocó de candidato”, argumentando que el apoyo anticipado a la exalcaldesa provocó un desgaste en su figura.

Además, consideró que parte del voto de derecha podría concentrarse en Johannes Kaiser, apuntando a que “mucha gente no se atreve a decir que vota por él porque lo han pintado como muy malo y muy extremo”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad