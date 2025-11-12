A solo días de las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre, el exsenador y expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, expresó nuevamente su apoyo al abanderado republicano José Antonio Kast,

Lo anterior remarca su distancia con la candidata de su propio sector, Evelyn Matthei, quien representa a la coalición Chile Vamos.

En conversación con La Prueba de ADN, Larraín sostuvo que su opción “es conocida” y que, pese a haber liderado RN durante ocho años, votará por Kast.

“Lo bueno que tiene Kast es que trae un cambio de personal. La fórmula del liberal socialismo a la chilena se agotó y sus resultados son malos, tanto en lo social como en lo político”, afirmó.

“Renovación Nacional se equivocó de candidato”

El exdirigente también destacó rasgos personales del candidato republicano, a quien dijo conocer “desde chico”.

“Tiene un carácter muy templado, tranquilo y sereno. Es pegador, como buen alemán, y tiene conciencia de las cuestiones que pide la hora: un refuerzo de las instituciones”, señaló.

Respecto del desempeño de Matthei, Larraín fue tajante al afirmar que “Renovación Nacional se equivocó de candidato”, argumentando que el apoyo anticipado a la exalcaldesa provocó un desgaste en su figura.

Además, consideró que parte del voto de derecha podría concentrarse en Johannes Kaiser, apuntando a que “mucha gente no se atreve a decir que vota por él porque lo han pintado como muy malo y muy extremo”.