Testigo clave revela cómo se dió cuenta de que tenía el celular de Valentina Alarcón: “Al encenderlo me di cuenta que…”

El relato aporta contexto clave sobre desplazamientos, hallazgos y acciones investigativas que permitieron reconstruir momentos previos y sumar antecedentes esenciales.

Martín Neut

Formalización caso Valentina Alarcón

Formalización caso Valentina Alarcón / VICTOR HUENANTE

Nuevos antecedentes surgieron en el caso de Valentina Alarcón, hallada sin vida en un domicilio abandonado de La Pintana tras desaparecer el 25 de octubre.

La Fiscalía confirmó que la señal del celular permitió orientar la búsqueda: “Logramos la georreferenciación de Valentina (…) y específicamente la población El Castillo”. Ese punto coincidía con el sector donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.

Revisa también:

ADN

Como el teléfono ya no estaba con la víctima, la PDI verificó si seguía activo. El rastreo resultó positivo y llevó a un hombre que lo compró en El Castillo.

El testimonio

Según relató, el 30 de octubre llegó al sector buscando un aparato y le indicaron que Robinson René Saunders, “El Cebolla” o “El Colombiano”, único imputado, tenía uno. Lo describió como “un sujeto de tez blanca (…) con una herida en la frente”.

El testigo declaró que le pagó $10 mil por el celular, que estaba apagado, sin carcasa y con la pantalla trizada.

Al encenderlo tras desbloquearlo, según CHV, aseguró: “Me di cuenta de que mantenía una fotografía de un jugador de Universidad de Chile (…) uno decía Aránguiz y el otro Martínez”.

También reconoció que intentó empeñarlo días después, pero sostuvo que finalmente “cooperé en relación de la ubicación del celular y entregué la información respecto a todo lo que me consultaron”.

