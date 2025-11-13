;

Estas son las regiones que eligen senadores en las Elecciones 2025 en Chile

Desde el Servicio Electoral (Servel) detallaron que el voto será distinto según la región.

Este domingo 16 de noviembre, Chile volverá a las urnas para elegir al próximo Presidente o Presidenta, además de renovar la Cámara de Diputadas y Diputados y los consejos regionales.

Pero no todas las regiones votarán igual: siete de ellas también deberán elegir a sus nuevos senadores, completando la renovación parcial del Congreso.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), durante las elecciones, estas regiones recibirán tres papeletas: una para Presidente, otra para Diputados y una tercera para Senadores.

En el resto del país, en cambio, el voto será solo para las dos primeras categorías, ya que la renovación del Senado se realiza por mitades cada cuatro años.

Los parlamentarios electos ocuparán su cargo por ocho años, hasta 2033.

Regiones que eligen senadores en las Elecciones 2025:

Estas son las regiones de Chile que elegirán senadores en las Elecciones 2025, según el Servel:

  1. Región de Arica y Parinacota
  2. Región de Tarapacá
  3. Región de Atacama
  4. Región de Valparaíso
  5. Región del Maule
  6. Región de La Araucanía
  7. Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

