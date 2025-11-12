Qué hacer si tu RUT no aparece en el Servel: así puedes resolverlo antes de las elecciones

En plena antesala de las Elecciones Presidenciales 2025, muchos ciudadanos han reportado que su RUT no aparece en el sitio del Servicio Electoral (Servel) al momento de consultar sus datos.

Si este es tu caso, no te alarmes: hay varias causas posibles y también soluciones oficiales para regularizar tu situación a tiempo.

Entre los motivos más comunes están no estar inscrito en el Registro Electoral, tener el domicilio electoral desactualizado, haber realizado recientemente un cambio de datos que aún no se refleja en el sistema o no cumplir con los requisitos de inscripción del Servel.

Revisa también Estas son las multas que arriesgan los vocales de mesa que no se presenten en las Elecciones 2025 en Chile

Qué hacer si tu RUT no aparece en el Servel

Si al ingresar tu número de RUT en el sitio oficial consulta.servel.cl no aparece tu información, sigue estos pasos:

Verifica tus datos electorales: Ingresa a la plataforma del Servel e intenta nuevamente con tu RUN/RUT y fecha de nacimiento. Revisa tu domicilio electoral: Puedes confirmar y actualizar tu dirección en el trámite “Domicilio y datos electorales” disponible en ChileAtiende. Solicita tu incorporación al registro: Si no estás inscrito, puedes hacerlo directamente en servel.cl, siempre que cumplas los requisitos legales. Contacta al Servel: En caso de persistir el problema, utiliza el formulario de consultas y reclamos disponible aquí o acude a la dirección regional más cercana.

Si tu RUT no aparece en el Servel, no significa que hayas perdido tu derecho a votar, pero sí es fundamental revisar tu situación cuanto antes.

Ingresa a directamente a este enlace (AQUÍ) y verifica tu información oficial para evitar contratiempos de cara a las Elecciones 2025 en Chile.