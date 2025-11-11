;

Así son las papeletas de las Elecciones en Chile (y la forma correcta de marcar tu voto)

A pocos días de los comicios, el Servel ya publicó el diseño de los facsímiles que se usarán este domingo.

Javiera Rivera

Elecciones en Chile 2025

Elecciones en Chile 2025

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, jornada en la que los ciudadanos también deberán elegir a diputados, diputadas y, en algunas regiones, senadores.

Esto significa que cada votante recibirá varias papeletas distintas al momento de sufragar.

Para facilitar el proceso y evitar confusiones, el Servicio Electoral (Servel) publicó en su sitio web los facsímiles oficiales de las papeletas que se utilizarán este domingo.

Estos documentos permiten a las personas revisar previamente cómo será su voto, conocer el orden de los candidatos y familiarizarse con el formato antes de llegar a la urna.

Así son las papeletas para las elecciones de este domingo:

Para ver los facsímiles, se debe ingresar al portal Servel.cl y acceder a la sección “Facsímiles Elecciones 2025” o ingresar directamente a través de este enlace (AQUÍ).

Una vez dentro, el sistema solicita seleccionar primero la región y luego la comuna donde corresponde votar. Tras ese paso, se desplegarán las papeletas disponibles:

  • Presidencial, válida para todo el país.
  • Diputados o diputadas, según el distrito electoral.
  • Senadores o senadoras, solo en las regiones donde corresponde renovar la cámara alta.

Al hacer clic en cualquiera de las opciones, se abrirá un documento PDF con el diseño completo de la papeleta, incluyendo el número, nombre y coalición de cada candidato o candidata.

Cómo marcar el voto de forma correcta

La papeleta para elegir Presidente de la República será idéntica en todo Chile. En ella aparecen los 8 postulantes, junto con un recuadro en blanco donde el votante deberá marcar con una “X” o una línea vertical su preferencia.

El Servel recordó que cualquier marca fuera del recuadro o anotación adicional anula el voto, por lo que es importante seguir las instrucciones al pie de la letra.

