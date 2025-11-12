;

Elecciones 2025 en Chile: ¿Qué pasa si eres vocal y no te presentas el día de la votación?

El Servel destacó que los vocales son esenciales para garantizar la transparencia de las votaciones.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Victor Huenante

El domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, y el Servicio Electoral (Servel) recordó que la asistencia de vocal de mesa es obligatoria.

Los vocales son los encargados de constituir las mesas, recibir los votos, verificar las identidades de los electores y resguardar las urnas durante toda la jornada. Su labor es esencial para el desarrollo del proceso.

Según el Servel, quienes fueron designados deben presentarse el sábado 15 de noviembre a las 15:00 horas para constituir la mesa y participar en la capacitación, y luego asistir el domingo durante toda la jornada.

¿Qué ocurre si no te presentas?

No presentarse a cumplir con el deber de vocal de mesa sin haber sido debidamente excusado es considerado una infracción electoral.

Según la ley actual, la sanción corresponde a una multa de entre 2 y 8 UTM, lo que equivale a entre $138.000 y $554.000 aproximadamente, según el valor vigente de la UTM en noviembre de 2025.

Además, el incumplimiento puede ser denunciado por el Servel ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, el que determinará la sanción final según los antecedentes presentados.

Agencia Uno / Pablo Vera Lisperguer

