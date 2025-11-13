Este jueves, un hombre murió tras ser abatido por un funcionario de Carabineros de la Corte de Apelaciones de Arica, en el norte del país.

Según información preliminar, el sujeto había concurrido al recinto judicial con un arma blanca, con el cual apuñaló al administrador del tribunal.

De momento, se conoce que el funcionario judicial está siendo intervenido quirúrgicamente debido a las graves lesiones.

El fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, detalló que “hay una persona que fue abatida por personal de Carabineros, dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte".

“La persona que falleció es la persona que efectivamente había atacado con un cuchillo a este funcionario”, agregó.

Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias.