Prisión preventiva para hombre que atropelló a una mujer y la mató, luego fingió el robo del auto pero fue descubierto / Diego Martin

Un ciudadano venezolano identificado con las iniciales O.M.M. quedó en prisión preventiva en Iquique, Región de Tarapacá, tras ser formalizado por el cuasidelito de homicidio y el delito de huir del lugar del hecho sin auxiliar a la víctima. El imputado es acusado de atropellar a una mujer de 62 años, quien falleció días después a causa de las lesiones, y de intentar ocultar su participación denunciando falsamente el robo de su vehículo.

Según la acusación formalizada por el fiscal Julio Sánchez, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando el imputado conducía su vehículo sin contar con la licencia respectiva por calle Héroes de la Concepción. Al llegar a la intersección de calle Tomás Bonilla, no se percató de que la víctima cruzaba la calzada cerca de la línea peatonal, atropellándola y dándose a la fuga inmediatamente.

Posteriormente, el acusado emprendió diversas acciones para ocultar su participación en el atropello, demostrando una clara intención de evadir la justicia. Estas acciones incluyeron esconder el vehículo, cubrirlo con nylon para ocultar los daños del impacto y sacarle las placas patentes. Adicionalmente, el imputado incurrió en un nuevo delito al realizar una denuncia falsa ante la policía señalando que su automóvil había sido robado.

A causa del atropello, la mujer de 62 años resultó con lesiones de carácter grave que la mantuvieron internada en el Hospital Regional con riesgo vital durante varios días. Lamentablemente, la víctima falleció la mañana del domingo 9 de noviembre debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía destacó que el trabajo del OS9 de Carabineros fue crucial para desbaratar el engaño del imputado. Las diversas diligencias realizadas por la unidad policial permitieron identificar y detener al ciudadano venezolano, además de encontrar el vehículo que había sido escondido con intenciones de ocultar la evidencia del atropello fatal.

Dada la gravedad de los hechos imputados —el cuasidelito de homicidio, la huida sin prestar auxilio y el intento de engaño a la policía—, el juzgado acogió la petición de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado O.M.M., fijando un plazo de investigación de 70 días para esclarecer completamente el caso.