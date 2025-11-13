;

También era funcionario judicial: qué se sabe del hombre que murió abatido en la Corte de Apelaciones de Arica

El agresor, también trabajador del tribunal, se encontraba con licencia psiquiátrica y sin medicación. El administrador permanece hospitalizado en estado grave.

Nelson Quiroz

Alejandra Rojas

02:38

Un violento ataque al interior de la Corte de Apelaciones de Arica dejó un funcionario muerto y otro gravemente herido durante la mañana de este jueves. Según confirmó la Fiscalía Regional, el agresor era también funcionario del tribunal y se encontraba con licencia psiquiátrica vigente, además de no estar bajo tratamiento médico al momento del hecho.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto ingresó armado con un cuchillo a las dependencias del tribunal y atacó en reiteradas ocasiones al administrador de la Corte, provocándole graves heridas.

El subprefecto Julio Ceballos Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, explicó que “una persona, provista de un elemento cortante, lesionó en reiteradas ocasiones al administrador del tribunal. Personal de Gendarmería, apoyado por Carabineros, hizo uso de sus armas de servicio, ocasionándole la muerte al interior de las dependencias”.

Testigos reportaron al menos una docena de disparos en medio del operativo, lo que generó alarma entre los trabajadores y vecinos del sector de avenida Manuel Blanco Encalada, donde se ubica el edificio judicial.

El fiscal regional de Arica, Mario Ocampo, encabezó las primeras diligencias junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el objetivo de esclarecer la dinámica exacta del ataque y las circunstancias del uso de fuerza letal.

El funcionario herido fue trasladado de urgencia al hospital regional, donde permanece internado en estado grave, mientras que la PDI continúa recabando evidencia y tomando declaraciones de testigos.

El violento hecho causó conmoción en el Poder Judicial y entre los trabajadores de la Corte, quienes suspendieron momentáneamente sus labores. La Fiscalía confirmó que todas las líneas investigativas se mantienen abiertas, incluyendo los antecedentes médicos del agresor.

