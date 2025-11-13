¿El regreso de “Rojo”? Exintegrantes del programa anuncian serie de shows en la capital

La nostalgia por los años dorados de Rojo, Fama Contra Fama regresa con fuerza, gracias a un ciclo de tres conciertos que reunirán a algunos de sus artistas más recordados. Bajo el nombre “Al Rojo”, la serie de presentaciones se llevará a cabo en la Sala SCD Egaña, en La Reina, durante noviembre.

El ciclo comenzará el 19 de noviembre con Carolina Soto, una de las voces más potentes surgidas del recordado programa de talentos. La cantante, reconocida por su paso en la primera generación de Rojo (2003) y por interpretaciones como No me enseñaste, ofrecerá un show donde repasará sus éxitos y nuevas versiones de clásicos. Además, llega tras su reciente triunfo en Master Chef VIP Chile (2025).

El 28 de noviembre será el turno de Luis Pedraza, representante de la tercera generación de Rojo (2002). El músico y productor, conocido por temas como Cómo quisiera y No hace falta, se reencontrará con su público en un concierto lleno de romanticismo y cercanía. Pedraza alcanzó gran popularidad al convertirse en el primer ganador de The Voice Chile en 2015.

Finalmente, María Jimena Pereyra cerrará el ciclo el 29 de noviembre. La ganadora de la primera edición de Rojo (2002) promete una noche cargada de emoción y recuerdos, interpretando hits como Si no estás aquí. Con más de dos décadas de trayectoria, discos como Por dejar que pasara el amor (2008) y giras por todo Chile, la artista se reencontrará con el público que la vio nacer.

Las entradas para las tres fechas de “Al Rojo” ya están disponibles desde $7.000 a través de www.portaltickets.cl.

.