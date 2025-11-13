;

¿El regreso de “Rojo”? Exintegrantes del programa anuncian serie de shows en la capital

Para quienes extrañan el extinto espacio de TVN, se confirmó este evento que busca sacarles una sonrisa.

Alejandro Basulto

TVN

TVN

La nostalgia por los años dorados de Rojo, Fama Contra Fama regresa con fuerza, gracias a un ciclo de tres conciertos que reunirán a algunos de sus artistas más recordados. Bajo el nombre “Al Rojo”, la serie de presentaciones se llevará a cabo en la Sala SCD Egaña, en La Reina, durante noviembre.

El ciclo comenzará el 19 de noviembre con Carolina Soto, una de las voces más potentes surgidas del recordado programa de talentos. La cantante, reconocida por su paso en la primera generación de Rojo (2003) y por interpretaciones como No me enseñaste, ofrecerá un show donde repasará sus éxitos y nuevas versiones de clásicos. Además, llega tras su reciente triunfo en Master Chef VIP Chile (2025).

Revisa también:

ADN

El 28 de noviembre será el turno de Luis Pedraza, representante de la tercera generación de Rojo (2002). El músico y productor, conocido por temas como Cómo quisiera y No hace falta, se reencontrará con su público en un concierto lleno de romanticismo y cercanía. Pedraza alcanzó gran popularidad al convertirse en el primer ganador de The Voice Chile en 2015.

Finalmente, María Jimena Pereyra cerrará el ciclo el 29 de noviembre. La ganadora de la primera edición de Rojo (2002) promete una noche cargada de emoción y recuerdos, interpretando hits como Si no estás aquí. Con más de dos décadas de trayectoria, discos como Por dejar que pasara el amor (2008) y giras por todo Chile, la artista se reencontrará con el público que la vio nacer.

Las entradas para las tres fechas de “Al Rojo” ya están disponibles desde $7.000 a través de www.portaltickets.cl.

.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad