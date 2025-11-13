Alta tensión en la TV: Pablo Herrera habría irrumpido en canal para golpear a Andrés Caniulef

El cantautor nacional Pablo Herrera vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por un incidente que, según versiones de prensa, habría ocurrido en los estudios de canal Tevex, donde el músico y candidato a diputado habría intentado agredir al periodista Andrés Caniulef.

“Llegó a Tevex, que es un canal satelital, llegó Pablo Herrera buscando desaforadamente a Andrés Caniulef. Y por si fuera poco, entró gritando, que no solamente quería encontrarlo, sino que, además, golpearlo. Ofreciendo combos llegó Pablo Herrera al programa conducido por Andrés Caniulef”, aseguró Sergio Rojas en Que te lo digo.

“Porque dijo que le iba a sacar la ‘retutatutata’ por el maltrato recibido por parte de su esposa Karoll (Román) en dicho espacio televisivo”, agregó.

La pareja del artista es panelista en el programa No Es Lo Mismo, donde la semana pasada protagonizó un tenso momento en vivo. La comunicadora reaccionó molesta ante los comentarios negativos que, según dijo, se burlaban de un problema dental. En ese momento, el conductor del espacio, Caniulef intentó calmar la situación, pidiéndole que no “personalizara” la discusión y que cambiara de tema.

Esta no sería la primera vez que Pablo Herrera protagoniza episodios conflictivos. En Sin Filtros, el cantautor ha protagonizado polémicos enfrentamientos verbales con otros panelistas, llegando a insultar y decir groserías.

Incluso, en una ocasión, manifestó querer agredir al abogado Rodrigo Rettig. “Se está viendo por qué le ofreció combos Pancho (Orrego) a este huevón, dan ganas de pegarle un combo a este huevón”, dijo el artista entonces.