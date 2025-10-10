;

“La vida me preparó para esto”: Exchica “Rojo” representará a Chile en la final de prestigioso mundial de danza

La bailarina se enfrentará a los mejores del planeta en su disciplina.

Alejandro Basulto

“La vida me preparó para esto”: Exchica “Rojo” representará a Chile en la final de prestigioso mundial de danza

La exchica Rojo y destacada bailarina chilena Jazmín Torres, conocida artísticamente como Jazz Monstarz, se prepara para competir en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style, que se realizará el próximo sábado 11 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Tras haberse coronado campeona nacional en junio, la exintegrante del icónico programa de TVN asumirá este nuevo desafío internacional, donde enfrentará a los mejores exponentes del street dance del planeta.

“He estado tratando de calmar mi mente y espíritu para poder recibir de la mejor forma todo lo que se viene. La vida me preparó para esto, esto no viene de hace unos meses, viene de toda la vida”, comentó la bailarina sobre el proceso previo a su presentación.

Revisa también:

ADN

“Para mí es algo increíble, un sueño que siempre quise tener, entonces tiene mucho significado”, afirmó. Y añadió: “Todo el trabajo que tuve que hacer para llegar acá valió la pena”.

Es una de las cosas que más valoro y me hace representar con más fuerza a mi comunidad”, expresó la artista, a pocos días del evento que reunirá a competidores de todo el mundo.

El público será el encargado de elegir al campeón mundial de esta edición del Red Bull Dance Your Style, cuya final podrá seguirse en YouTube desde Los Ángeles.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad