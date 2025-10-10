“La vida me preparó para esto”: Exchica “Rojo” representará a Chile en la final de prestigioso mundial de danza

La exchica Rojo y destacada bailarina chilena Jazmín Torres, conocida artísticamente como Jazz Monstarz, se prepara para competir en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style, que se realizará el próximo sábado 11 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Tras haberse coronado campeona nacional en junio, la exintegrante del icónico programa de TVN asumirá este nuevo desafío internacional, donde enfrentará a los mejores exponentes del street dance del planeta.

“He estado tratando de calmar mi mente y espíritu para poder recibir de la mejor forma todo lo que se viene. La vida me preparó para esto, esto no viene de hace unos meses, viene de toda la vida”, comentó la bailarina sobre el proceso previo a su presentación.

“Para mí es algo increíble, un sueño que siempre quise tener, entonces tiene mucho significado”, afirmó. Y añadió: “Todo el trabajo que tuve que hacer para llegar acá valió la pena”.

“Es una de las cosas que más valoro y me hace representar con más fuerza a mi comunidad”, expresó la artista, a pocos días del evento que reunirá a competidores de todo el mundo.

El público será el encargado de elegir al campeón mundial de esta edición del Red Bull Dance Your Style, cuya final podrá seguirse en YouTube desde Los Ángeles.