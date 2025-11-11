Con posible Superclásico en la final: ANFP confirma los horarios de las semifinales de los playoffs del fútbol femenino

El Campeonato Nacional Femenino entra en su recta final y pronto se conocerán a las nuevas monarcas del fútbol chileno.

Este martes, la ANFP confirmó los horarios de los partidos de ida de las semifinales del certamen, donde Colo Colo aparece como la gran candidata al bicampeonato.

Precisamente, las albas abrirán la ronda de las cuatro mejores enfrentando a Coquimbo Unido el jueves 13 de noviembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo programado para las 16:00 horas.

En la otra llave que definirá a la segunda finalista, se medirán la Unión Española y Universidad de Chile el viernes 14 de noviembre en la cancha 2 del Estadio Santa Laura, a las 18:00 horas.

Por ahora, la programación de los encuentros de vuelta de ambas llaves aún no han sido oficializados por parte de la ANFP.