FOTO. “¿Y yo?“: Hinchas de la U se ilusionan con guiño de un crack de La Roja
El volante no olvida su pasado azul, pese a que es prácticamente imposible que regrese al CDA en los próximos meses.
Formado en la Universidad de Chile, Rodrigo Echeverría sabe que tiene una deuda pendiente con los azules. El volante titular de la Selección Chilena no se olvida de su pasado azul.
Así lo dejó claro en las últimas horas, en medio de una publicación de los universitarios. Los azules saludaron a sus seleccionados que están en Sochi para los amistosos de La Roja ante Rusia y Péru.
Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano están con la Selección Chilena, pero hubo uno que se acordó de su pasado azul para desatar la euforia de los hinchas: “¿Y yo?“, escribió Rodrigo Echeverría.
El formado en la Universidad de Chile hoy brilla en el fútbol mexicano con la camiseta del León, por lo que es poco probable que regrese en un futuro próximo al Centro Deportivo Azul (CDA), pero aquello no quitó las ganas de los fanáticos azules de que vuelva pronto.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.