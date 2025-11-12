;

VIDEO. Bus choca con pilar en Terminal de Los Ángeles: cámaras captaron el momento del impacto

El vehículo impactó contra una de las estructuras de los andenes mientras realizaba una maniobra para estacionar.

Javiera Rivera

Bus choca con pilar en Terminal de Los Ángeles: cámaras captaron el momento del impacto

Un registro de cámaras de seguridad captó el momento exacto en que un bus de la empresa Tur Bus colisionó contra uno de los pilares del Terminal de Buses de Los Ángeles, en la Región del Biobío.

En las imágenes se observa cómo el conductor, mientras ingresaba al andén para estacionar, acelera de forma repentina y termina chocando de frente con una de las columnas que sostiene la techumbre del recinto.

El impacto provocó importantes daños en la parte delantera del vehículo, dejando abolladuras visibles y vidrios rotos en ambos pisos.

Afortunadamente, un guardia que se encontraba a pocos metros logró apartarse a tiempo, evitando ser alcanzado por el bus.

Hasta el momento, no se han reportado pasajeros lesionados ni interrupciones en el funcionamiento del terminal. En tanto, personal del recinto realizó reparaciones para reforzar la estructura afectada.

Desde la administración del terminal no se entregó una versión oficial sobre las causas del accidente, mientras que la empresa de transporte no ha emitido declaraciones públicas.

Revisa el momento:

