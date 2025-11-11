;

“Boric es Jara y Jara es Boric”: José Antonio Kast cierra su campaña con duras críticas contra Jeannette Jara

El candidato republicano aseguró que Chile enfrenta “la peor crisis social en una década” y apuntó a la gestión actual del Gobierno.

Javiera Rivera

Cierre de campaña de José Antonio Kast

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó este martes por la noche su cierre de campaña en el Movistar Arena.

En el evento, centró su discurso en los temas de seguridad, orden y crítica al gobierno, endureciendo su tono contra la candidata oficialista Jeannette Jara y el Presidente Gabriel Boric.

Ante miles de asistentes, Kast afirmó que “nuestro país vive la peor crisis social que ha vivido en la última década” y acusó al actual gobierno de estar “dispuesto a todo para mantenerse en el poder”.

Asimismo, el republicano utilizó el eslogan de su principal contendora, “Es Jara”, para lanzar una dura crítica a la gestión del oficialismo:

Es Jara el desempleo femenino (...) es Jara el alza de las cuentas de luz, los 40.000 compatriotas que mueren todos los años en la lista de espera, los 5.000 asesinados que nos va a heredar este gobierno. Todo eso y mucho más es Jara”, dijo.

Kast también sostuvo que “el Partido Comunista es Jara, Manuel Monsalve es Jara y Boric es Jara”, rematando con una frase que marcó el tono político del acto: “Para que nadie se olvide: Boric es Jara, y Jara es Boric”.

Por otro lado, el cierre de campaña —realizado con una puesta en escena inspirada en los mítines de Donald Trump— incluyó shows musicales de Zúmbale Primo, Los Viking’s 5 y Américo.

En paralelo, Jeannette Jara encabezó su propio cierre de campaña en la Plaza de Maipú, en una jornada que marcó el fin de las actividades proselitistas antes de las Elecciones Presidenciales 2025, que se realizarán este domingo.

