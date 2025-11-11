;

Los designados ya tuvieron un plazo destinado para presentar sus excusas válidas.

José Campillay

Estas son las multas que arriesgas los vocales de mesa que no se presenten en las Elecciones 2025 en Chile

Estamos a solo días de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile y son varios los temas a tener en consideración más allá de la información y claridad política como tal.

Partiendo por el hecho de que este domingo 16 de noviembre el voto es obligatorio, hay ciudadanos que además deben cumplir con su rol como vocal de mesa.

Las personas designadas están obligadas por ley a presentarse y cumplir con esta función y ya tuvieron un plazo para presentar sus excusas.

Así, el Servicio Electoral (Servel) enfatiza que quienes no asistan sin haber presentado sus excusas válidas dentro del plazo establecido arriesgan multas económicas significativas.

Según la Ley N.º 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la sanción para los vocales de mesa que no se presenten va desde 2 a 8 UTM (Unidades Tributarias Mensuales).

Al valor actual, estas multas equivalen aproximadamente a montos entre $138.000 y $554.000, dependiendo de la evaluación del Juzgado de Policía Local correspondiente a la comuna del infractor.

Esta medida busca garantizar el correcto funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios y evitar que no se instalen, lo que podría impedir el derecho al voto de cientos de personas.

De igual forma, hay que recordar que quienes cumplan con el rol de vocal de mesa recibirán un bono de dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), cercano a $26.415, como reconocimiento por su labor durante las elecciones.

