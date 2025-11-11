;

Estas son las únicas personas que pueden votar con el carnet vencido en las Elecciones 2025 del domingo, según el Servel

El voto es obligatorio y existe una condición para usar cédulas de identidad que no estén vigentes.

Javier Méndez

Estas son las únicas personas que pueden votar con el carnet vencido en las Elecciones 2025 del domingo, según el Servel

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales en Chile y en el exterior. Durante la jornada se elegirán a los candidatos a La Moneda que pasarán a segunda vuelta, además de senadores en siete regiones y diputados en todo el país.

Al igual que en procesos anteriores, esta vez se cuenta con voto obligatorio y el documento clave para marcar las preferencias será la cédula de identidad o el pasaporte.

En el caso de los electores extranjeros, se deberá presentar la cédula de identidad para extranjeros. Ningún otro documento ni certificado podrá reemplazar los anteriores.

Pero, ¿Qué pasa si el carnet está vencido? Revisa a continuación en qué casos sí sirve para ir al local y mesa de votación.

Revisa también:

ADN

Elecciones 2025 en Chile: Quiénes pueden votar con el carnet de identidad vencido

Según detalla el Servicio Electoral de Chile (Servel), las únicas personas que pueden votar con una cédula de identidad no vigente son aquellas cuyo documento haya vencido dentro de los doce meses anteriores a la votación, únicamente para efectos de identificación del elector.

En ese sentido, la fecha de vencimiento no puede ser anterior al 16 de noviembre de 2024. En la jornada democrática, el carnet de entregará al Presidente de la mesa.

¿Cuántas papeletas son en las Elecciones 2025?

El domingo de entregarán 3 cédulas en las regiones donde se escoger presidente, diputados y senadores. Esto incluye a:

  • Región de Arica y Parinacota
  • Región de Tarapacá
  • Región de Atacama
  • Región de Valparaíso
  • Región del Maule
  • Región de La Araucanía
  • Región de Aysén

En el resto de regiones, solo serán dos las papeletas. En tanto, en el extranjero, solo será 1 voto para Presidente.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad