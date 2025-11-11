Estas son las únicas personas que pueden votar con el carnet vencido en las Elecciones 2025 del domingo, según el Servel

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales en Chile y en el exterior. Durante la jornada se elegirán a los candidatos a La Moneda que pasarán a segunda vuelta, además de senadores en siete regiones y diputados en todo el país.

Al igual que en procesos anteriores, esta vez se cuenta con voto obligatorio y el documento clave para marcar las preferencias será la cédula de identidad o el pasaporte.

En el caso de los electores extranjeros, se deberá presentar la cédula de identidad para extranjeros. Ningún otro documento ni certificado podrá reemplazar los anteriores.

Pero, ¿Qué pasa si el carnet está vencido? Revisa a continuación en qué casos sí sirve para ir al local y mesa de votación.

Elecciones 2025 en Chile: Quiénes pueden votar con el carnet de identidad vencido

Según detalla el Servicio Electoral de Chile (Servel), las únicas personas que pueden votar con una cédula de identidad no vigente son aquellas cuyo documento haya vencido dentro de los doce meses anteriores a la votación, únicamente para efectos de identificación del elector.

En ese sentido, la fecha de vencimiento no puede ser anterior al 16 de noviembre de 2024. En la jornada democrática, el carnet de entregará al Presidente de la mesa.

¿Cuántas papeletas son en las Elecciones 2025?

El domingo de entregarán 3 cédulas en las regiones donde se escoger presidente, diputados y senadores. Esto incluye a:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Atacama

Región de Valparaíso

Región del Maule

Región de La Araucanía

Región de Aysén

En el resto de regiones, solo serán dos las papeletas. En tanto, en el extranjero, solo será 1 voto para Presidente.