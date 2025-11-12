;

“No tuvo herramientas para detectar el problema”: defensa de exministro Pardow entrega descargos por AC en su contra

El titular de Energía presentó un documento de 121 páginas donde justifica su actuar y niega responsabilidad en el error que originó el escándalo energético.

Martín Neut

Juan Espinoza

Defensa de exministro Pardow entrega descargos por AC en su contra

Defensa de exministro Pardow entrega descargos por AC en su contra

01:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La defensa del exministro de Energía Diego Pardow ingresó este miércoles sus argumentos frente a la Acusación Constitucional que enfrenta en el Congreso, tras el error millonario en el cálculo de las tarifas eléctricas.

El documento, de 121 páginas, sostiene que el exsecretario de Estado no tuvo responsabilidad directa en el error, argumentando que “no tuvo herramientas para detectar el problema, ni tampoco las facultades para modificar el cálculo tarifario”.

Revisa también:

ADN

Además, advierte que una intervención unilateral “habría sido invalidada y posiblemente anulada por la Contraloría”.

Respecto a las alertas tempranas emitidas por Transelec, la defensa justificó que “haber comunicado tempranamente las alertas se traducía en introducir alarma en la ciudadanía y pudo haber comprometido el interés nacional.

El texto será ahora revisado por la Comisión Revisora de la Cámara, que sesionará este viernes en doble jornada para elaborar su informe. La votación del juicio político contra Pardow podría realizarse el sábado 15 de noviembre en una sesión express en el Congreso.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad