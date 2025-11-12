“No tuvo herramientas para detectar el problema”: defensa de exministro Pardow entrega descargos por AC en su contra

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Defensa de exministro Pardow entrega descargos por AC en su contra

La defensa del exministro de Energía Diego Pardow ingresó este miércoles sus argumentos frente a la Acusación Constitucional que enfrenta en el Congreso, tras el error millonario en el cálculo de las tarifas eléctricas.

El documento, de 121 páginas, sostiene que el exsecretario de Estado no tuvo responsabilidad directa en el error, argumentando que “no tuvo herramientas para detectar el problema, ni tampoco las facultades para modificar el cálculo tarifario”.

Además, advierte que una intervención unilateral “habría sido invalidada y posiblemente anulada por la Contraloría”.

Respecto a las alertas tempranas emitidas por Transelec, la defensa justificó que “haber comunicado tempranamente las alertas se traducía en introducir alarma en la ciudadanía y pudo haber comprometido el interés nacional”.

El texto será ahora revisado por la Comisión Revisora de la Cámara, que sesionará este viernes en doble jornada para elaborar su informe. La votación del juicio político contra Pardow podría realizarse el sábado 15 de noviembre en una sesión express en el Congreso.