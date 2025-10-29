Cámara notifica a Diego Pardow de la acusación constitucional en su contra: inicia el plazo para que presente su defensa

El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó sobre el inicio formal del proceso de tramitación de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

“Hoy en la mañana hemos notificado en su domicilio al exministro Pardow”, anunció el legislador al comenzar la sesión en la Sala. Cabe recordar que la acción se presentó tras el denominado “escándalo de la luz”.

Es así que a partir de este miércoles comienzan a correr los diez días de plazo para que Diego Pardow presente su defensa ante la comisión revisora , periodo que vence el próximo martes 11 de noviembre.

Transcurrido el plazo, la instancia –integrada por cinco diputados– tendrá seis días para analizar los fundamentos de la acusación constitucional y emitir un informe recomendando aprobar o rechazar el libelo.