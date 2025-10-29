;

Cámara notifica a Diego Pardow de la acusación constitucional en su contra: inicia el plazo para que presente su defensa

“Hoy en la mañana hemos notificado en su domicilio al exministro”, anunciaron desde la testera de la Cámara Baja, a raíz del error de cálculo en las cuentas de la luz.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno | Diego Pardow

Agencia Uno | Diego Pardow

El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó sobre el inicio formal del proceso de tramitación de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

“Hoy en la mañana hemos notificado en su domicilio al exministro Pardow”, anunció el legislador al comenzar la sesión en la Sala. Cabe recordar que la acción se presentó tras el denominado “escándalo de la luz”.

Revisa también

ADN

Es así que a partir de este miércoles comienzan a correr los diez días de plazo para que Diego Pardow presente su defensa ante la comisión revisora, periodo que vence el próximo martes 11 de noviembre.

Transcurrido el plazo, la instancia –integrada por cinco diputados– tendrá seis días para analizar los fundamentos de la acusación constitucional y emitir un informe recomendando aprobar o rechazar el libelo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad