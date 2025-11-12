Niño de 11 años muere tras caer desde piso 16 en edificio de San Miguel

Un niño de 11 años falleció este miércoles tras caer desde el piso 16 de un edificio ubicado en calle Álvarez de Toledo, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades investigan las circunstancias del hecho, mientras se espera la confirmación oficial por parte de la Fiscalía y la PDI.

Personal policial y equipos de emergencia trabajan en el lugar, mientras el Ministerio Público instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de la tragedia.