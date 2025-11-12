Pese a que La Roja trabaja en Sochi bajo las órdenes de Nicolás Córdova para los partidos amistosos ante Rusia y Perú, es un hecho que el exentrenador de Santiago Wanderers no continuará al mando del equipo, por lo que desde la ANFP deberán buscar a un nuevo director técnico.

Marcelo “Toby” Vega, mundialista con Chile en Francia 1998 y actual comentarista deportivo, conversó con ADN Deportes y propuso a su favorito para asumir el mando de la selección chilena.

“La ANFP se tiene que enfocar en traer ya un técnico. Se habla mucho de Pellegrini, pero lo veo muy complicado. No vino con Arturo Salah, menos va a venir ahora con todos los problemas que tiene la ANFP”, comenzó diciendo el exjugador de Unión Española.

“Hay que buscar, económicamente no están muy bien, pero siempre hay un técnico dispuesto a dirigir la selección. Me gustaría Gustavo Álvarez a mí, que lo tenemos a mano. Trabaja bien, juega bien, quizás no salió campeón, pero le fue bien en la Sudamericana. Pero tiene que ser ya”, afirmó Vega.

Si bien el técnico de la Universidad de Chile tiene contrato vigente, en más de una ocasión ha dejado entrever que su futuro no está definido aún. Incluso surgieron rumores sobre un posible arribo a la selección peruana, aunque finalmente él mismo los descartó.