;

Presidente del FC Barcelona descarta el regreso de Lionel Messi al club: “Por respeto a él, no es realista”

Joan Laporta, timonel del cuadro “culé”, le dio una terrible noticia a los hinchas del equipo español.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eric Alonso

La visita sorpresa de Lionel Messi al remodelado Camp Nou causó furor en España y, sobre todo, entre los hinchas del FC Barcelona, que volvieron a ver al mejor jugador de su historia en el césped de su hogar.

Este martes, el presidente del cuadro “culé”, Joan Laporta, se refirió a esta improvisada cita del “10” con su vieja casa, aunque también descartó cualquier posibilidad de ver al argentino nuevamente como futbolista del club.

No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático: acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, dijo el directivo a Catalunya Ràdio.

Revisa también:

ADN

Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando esté terminado, tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría hacerlo. Estamos trabajando para ese homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo”, agregó.

Sin embargo, al ser consultado sobre un posible “último baile” de Leo en el Barça, luego de que, en la publicación de Instagram que subió el trasandino, escribiera: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", el timonel del cuadro español fue tajante:

“Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa, al Barça y a los socios, que yo haga unas especulaciones que no son realistas, no corresponde”, cerró Laporta.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad