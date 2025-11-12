Presidente del FC Barcelona descarta el regreso de Lionel Messi al club: “Por respeto a él, no es realista”

La visita sorpresa de Lionel Messi al remodelado Camp Nou causó furor en España y, sobre todo, entre los hinchas del FC Barcelona, que volvieron a ver al mejor jugador de su historia en el césped de su hogar.

Este martes, el presidente del cuadro “culé”, Joan Laporta, se refirió a esta improvisada cita del “10” con su vieja casa, aunque también descartó cualquier posibilidad de ver al argentino nuevamente como futbolista del club.

“No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático: acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, dijo el directivo a Catalunya Ràdio.

“Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando esté terminado, tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría hacerlo. Estamos trabajando para ese homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo”, agregó.

Sin embargo, al ser consultado sobre un posible “último baile” de Leo en el Barça, luego de que, en la publicación de Instagram que subió el trasandino, escribiera: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", el timonel del cuadro español fue tajante:

“Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa, al Barça y a los socios, que yo haga unas especulaciones que no son realistas, no corresponde”, cerró Laporta.