FOTO. Camiseta de Boca Juniors lanzada al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo aparece a más de 100 kilómetros de La Bombonera

A poco más de un mes de su fallecimiento, el entrenador hoy volvió a aparecer simbólicamente en la vida del hincha “Xeneize”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Un mes y cuatro días han pasado desde la muerte de Miguel Ángel Russo, ocurrida el 8 de octubre. El histórico entrenador, que pasó sus últimos días al mando de Boca Juniors, volvió a aparecer simbólicamente este martes con un hecho que muchos interpretan como un mensaje.

La camiseta en homenaje al DT que los “Xeneizes” enviaron al cielo durante el partido ante Belgrano en La Bombonera fue encontrada en un pequeño pueblo de Uruguay, a más de 100 kilómetros de Buenos Aires.

El hallazgo fue documentado por el periodista uruguayo Pepe Temperán, quien se puso en contacto con la persona que encontró la indumentaria en Cañada Nieto, una localidad rural que cuenta con alrededor de 430 habitantes.

“Vi algo que brillaba y pensé que era un globo de helio, porque a veces llegan a los campos. Iba a pasarlo por arriba, pero vi que había papelitos azules y amarillos; me dio curiosidad y me bajé. Ahí, entre los pastos, encontré la camiseta de Boca, enganchada con los globos desinflados”, relató Agustín Eugui, quien encontró la prenda.

Según informó Temperán, el vecino que halló la camiseta aún evalúa qué hacer con ella, aunque una de las opciones que baraja es entregársela a Edinson Cavani, futbolista uruguayo del plantel de Boca.

