Hombre muere tras caer desde el piso 13 por el foso de un ascensor en edificio de Antofagasta

La tarde de este martes, se registró un trágico incidente al interior de un edificio en la ciudad de Antofagasta, región homónima, donde un hombre murió tras caer por el foso de un ascensor .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 19:00 horas en un condominio, ubicado en la intersección de las avenidas Cerro Paranal con Angamos.

Hasta dicho lugar concurrió Bomberos tras recibir un llamado que alertaba sobre dos personas atrapadas en el ascensor de un edificio. Al llegar, el oficial a cargo actualizó la emergencia, consignó El Diario de Antofagasta.

Hombre cayó por el foso del ascensor

En detalle, el voluntario informó sobre la caída de una persona desde el piso 13, falleciendo en el lugar. Según los primeros antecedentes, se trata de un hombre de 60 años que cayó por el foso del ascensor.