;

Vuelve la clásica balsa del Balneario Municipal de Antofagasta: esto es lo que se sabe

El objeto volverá a flotar en una de las playas más tradicional de la Perla del norte.

ADN Radio

Vuelve la clásica balsa del Balneario Municipal de Antofagasta: esto es lo que se sabe

Buena noticia para los bañistas: el Concejo Comunal de Antofagasta aprobó el contrato de prestación de servicio de mantención y reparación de la icónica balsa para el Balneario Municipal, lo que incluye la cesión de derechos de propiedad intelectual.

Este verano volverá al que ha sido su hogar por décadas en la ciudad y que se mantenía atracada en el puerto hace tres años y ahora será recuperada y mejorada.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, detalló que este acuerdo del Concejo Municipal permitirá “tener una balsa luego, antes del verano, ya sea diciembre o primeros días de enero”.

Revisa también:

ADN

El costo será un 50% menor que comprar una infraestructura nueva; finalmente se da por solucionado un litigio con el diseñador de la balsa, llegando a un acuerdo definitivo.

También explicó que este proceso se dilató más allá de lo esperado, recordando que en enero fue votado y aprobado por el Concejo, pero hubo una discrepancia posterior entre las direcciones de Control y Jurídica, llegando a un consenso de cómo avanzar.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad