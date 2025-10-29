Vuelve la clásica balsa del Balneario Municipal de Antofagasta: esto es lo que se sabe

Buena noticia para los bañistas: el Concejo Comunal de Antofagasta aprobó el contrato de prestación de servicio de mantención y reparación de la icónica balsa para el Balneario Municipal, lo que incluye la cesión de derechos de propiedad intelectual.

Este verano volverá al que ha sido su hogar por décadas en la ciudad y que se mantenía atracada en el puerto hace tres años y ahora será recuperada y mejorada.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, detalló que este acuerdo del Concejo Municipal permitirá “tener una balsa luego, antes del verano, ya sea diciembre o primeros días de enero”.

El costo será un 50% menor que comprar una infraestructura nueva; finalmente se da por solucionado un litigio con el diseñador de la balsa, llegando a un acuerdo definitivo.

También explicó que este proceso se dilató más allá de lo esperado, recordando que en enero fue votado y aprobado por el Concejo, pero hubo una discrepancia posterior entre las direcciones de Control y Jurídica, llegando a un consenso de cómo avanzar.