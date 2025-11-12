Ataque incendiario en Contulmo destruye maquinaria y vehículos: hallan lienzo firmado por la WAM

29 de abril 2024 / CAÑETE Una serie de operativos policiales se han realizado durante el día de hoy por el reciente atentado donde murieron 3 carabineros. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

Durante la mañana de este miércoles, se registró un ataque incendiario en la comuna de Contulmo, en la Región del Biobío.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el sector conocido como Pata de Gallina, donde desconocidos incendiaron maquinaria y vehículos utilizados en una faena forestal.

El siniestro dejó dos camiones totalmente destruidos, además de una máquina tipo Bell con su cabina quemada y una camioneta con daños visibles en sus parabrisas, tal como consignó Canal 9.

De acuerdo con la información preliminar, los autores del ataque también habrían sustraído un vehículo que se encontraba en el lugar.

Al llegar al sitio del suceso, personal policial encontró un lienzo reivindicativo firmado por la agrupación Weichan Auka Mapu (WAM).

En él se mencionaban nombres de comuneros fallecidos y consignas en favor del “Wallmapu”, junto con la frase “justicia y libertad”.