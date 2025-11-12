;

PDI confirma detención de un sujeto por el homicidio de Valentina Alarcón

Se trata de un hombre de 33 años, el cual cuenta con antecedentes policiales previos.

Juan Castillo

Durante esta jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un sujeto que estaría vinculado al crimen de Valentina Alarcón.

En detalle, se trata de un hombre de 33 años, el cual cuenta con antecedentes policiales previos.

La joven de 26 años estaba desaparecida desde el 25 de octubre, y fue encontrada muerta en un domicilio de La Pontana.

Su cuerpo presentaba signos de violencia, lo que reforzó la hipótesis de un homicidio, y que terminó con esta detención.

Noticia en desarrollo.

