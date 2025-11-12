Nuevo relato en chat vecinal podría cambiar la investigación del triple crimen en La Reina: “Dos personas saliendo...”

Un mensaje compartido en un chat vecinal podría aportar un giro relevante en la investigación del triple homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, ocurrido el 18 de octubre en La Reina.

Una vecina del sector relató que el día del crimen “tipo 15:30 horas (...) vi dos personas, un hombre y una mujer saliendo de la casa”, detalle que hasta ahora no había sido considerado en la investigación, según reveló Contigo en la mañana.

El testimonio fue difundido entre los residentes del barrio, quienes comentaron lo sucedido a través de un grupo de mensajería. Una de las personas avistadas sería Jorge Ugalde, apuntado como responsable de los homicidios

Otro de los vecinos agregó que “el que salió a trotar es la persona que encontró a las tres personas muertas. Hay tres casas que comparten terreno”, lo que refuerza las dudas sobre la dinámica del hecho y la posible participación de más involucrados.

Variados vuelcos en el caso

Inicialmente, el caso fue abordado como un doble parricidio con posterior suicidio, pero tras nuevas pericias, la Fiscalía y la PDI recalificaron los hechos como triple homicidio.

El 3 de noviembre fue detenido Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las víctimas, quien actualmente permanece en prisión preventiva.

La tragedia también ha generado tensiones familiares por el destino final del cuerpo de Cruz-Coke.

Su hermana Trinidad solicitó trasladar los restos a un mausoleo familiar, lo que fue rechazado por Carolina Grellet, exesposa del fotógrafo y madre de los adolescentes asesinados, quien pidió que sean sepultados juntos.