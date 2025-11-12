Dua Lipa prepara homenaje a La Ley para su segundo concierto en Chile: cantaría conocida canción del grupo chileno

Dua Lipa continúa conquistando al público chileno con su paso por el Estadio Nacional.

Tras emocionar a los asistentes de su primer concierto interpretando Tu falta de querer, de Mon Laferte, la cantante prepara una nueva sorpresa para su segunda presentación en el país: una versión de El duelo, uno de los grandes clásicos de La Ley.

El tema, compuesto por Andrés Bobe, Beto Cuevas y Luciano Rojas, fue lanzado en 1995 como parte del disco Invisible y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda chilena.

Diversos registros compartidos en redes sociales durante los ensayos en Ñuñoa revelaron que la artista incluyó la canción en su prueba de sonido, lo que desató la expectación de sus seguidores.

Con esta elección, Dua Lipa mantiene una tradición que ha caracterizado su gira mundial: rendir homenaje a artistas locales en cada país que visita.

Durante su tour europeo, la intérprete de Houdini sorprendió con versiones de Héroe de Enrique Iglesias en Madrid, Wind of Change de Scorpions en Hamburgo y Hey Jude de The Beatles en Liverpool.

En Chile, las opciones barajadas para su segunda noche habrían incluido clásicos como Gracias a la vida de Violeta Parra o Mi muñeca me habló de 31 Minutos, aunque finalmente se inclinó por el tema de La Ley.

El show de este miércoles marcará el cierre de su paso por Santiago antes de continuar su gira por Sudamérica, en medio del éxito de su más reciente álbum Radical Optimism.