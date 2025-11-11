Dua Lipa se presentará este martes 11 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, ciudad que se posiciona como la cuarta con más reproducciones de su música en YouTube a nivel mundial, sumando 25 millones de visualizaciones, solo detrás de Ciudad de México, Seúl y Bangkok.

Las cifras de YouTube Charts consolidadas hasta el 8 de noviembre revelan que las canciones más escuchadas a nivel mundial en el último año son Levitating (350 millones de visualizaciones), Cold Heart / PNAU Remix (192 millones) y New Rules (182 millones).

En nuestro país, estos temas también lideran la preferencia de los oyentes, mostrando la popularidad vigente de la artista entre el público local. ASí, hace que su reencuentro con el público chileno sea aún más especial.

La expectativa el ‘Radical Optimism Tour’ en Chile es enorme, reflejada tanto en las filas que comenzaron a formarse desde temprano como en la venta casi agotada de entradas.

Santiago sigue reafirmándose no solo como un centro musical clave en América Latina, sino también como una ciudad que vibra con los éxitos de Dua Lipa, manifestando así la vigencia y la conexión global de su música.