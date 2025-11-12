La emotiva reacción de Mon Laferte tras homenaje de Dua Lipa: artista explicó su “enojo” previo al concierto

La cantante chilena Mon Laferte se refirió al comentado emoji que publicó en la red social X, tras filtrarse el cover local escogido por Dua Lipa para su primer concierto en Chile.

Cabe recordar que a pocas horas de su show en el Estadio Nacional, la cantante británica fue escuchada ensayando “Tu falta de querer” , canción que finalmente interpretó para homenajear a la artista nacional.

No obstante, cuando se filtró la prueba de sonido, Mon Laferte publicó un emoji de una cara enojada en su cuenta de X, lo que desató especulaciones de que estaría molesta.

😡 — Mon Laferte (@monlaferte) November 11, 2025

Mon Laferte reacciona a homenaje de Dua Lipa

Terminado el concierto, la cantante nacional volvió a compartir un mensaje en la misma red social, pero esta vez con un emoji de una cara emocionada y un corazón, junto a la frase: “Dua Lipa, te amo” .

En la misma publicación, una usuaria le preguntó respecto a su tuit anterior: “Ay, ya la íbamos a funar. ¿Por qué estabas enojada hace rato?”. A lo que Mon Laferte le respondió: “Jajaja, por el internet lento de mi pueblo”.