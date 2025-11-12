;

VIDEOS. “Me la chup....”: fanática argentina es pifiada durante show de Dua Lipa en Chile

Un incómodo momento quedó registrado durante el show de la artista en el Estadio Nacional.

Juan Castillo

X: @julipa99

X: @julipa99

Luego de 3 años, Dua Lipa regresó a Chile con un show que no decepcionó y brilló durante su primer concierto programado en el Estadio Nacional.

Tal como ha sido la tónica durante su gira, la cantante albanesa-británica homenajeó a Mon Laferte interpretando su exitosa canción “Tu Falta de Querer”, la cual fue coreada por los miles de fanáticos que asistieron al recinto ñuñoino.

Sin embargo, un incómodo momento quedó captado durante el show de la artista, luego de interactuar con una fanática argentina.

Revisa también:

ADN

Esto porque mientras se acercaba e intercambiaba palabras con los fanáticos, Dua Lipa mantuvo una breve conversación con una joven que, tras identificarse como trasandina, fue abucheada por parte de los asistentes.

A través de sus redes sociales, la propia fanática se refirió a esta situación, donde si bien cuestionó lo sucedido, le bajó el perfil, destacando principalmente su interacción con la artista.

“No puedo creer, me re abuchearon, PERO REPRESENTANDO MI PAIS GENTE”, escribió en su cuenta de X, agregando: “ME LA CHUPAN YO DIJE “IM FROM ARGENTINA” CON ORGULLO GENTE“.

“Mi cara de emoción, llanto, no podia creerlo. Estoy en un sueño, no me toquen”, sostuvo la joven.

>> Revisa las pifias que recibió fanática argentina en concierto de Dua Lipa en Chile acá:

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad