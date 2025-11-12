VIDEOS. “Me la chup....”: fanática argentina es pifiada durante show de Dua Lipa en Chile
Un incómodo momento quedó registrado durante el show de la artista en el Estadio Nacional.
Luego de 3 años, Dua Lipa regresó a Chile con un show que no decepcionó y brilló durante su primer concierto programado en el Estadio Nacional.
Tal como ha sido la tónica durante su gira, la cantante albanesa-británica homenajeó a Mon Laferte interpretando su exitosa canción “Tu Falta de Querer”, la cual fue coreada por los miles de fanáticos que asistieron al recinto ñuñoino.
Sin embargo, un incómodo momento quedó captado durante el show de la artista, luego de interactuar con una fanática argentina.
Esto porque mientras se acercaba e intercambiaba palabras con los fanáticos, Dua Lipa mantuvo una breve conversación con una joven que, tras identificarse como trasandina, fue abucheada por parte de los asistentes.
A través de sus redes sociales, la propia fanática se refirió a esta situación, donde si bien cuestionó lo sucedido, le bajó el perfil, destacando principalmente su interacción con la artista.
“No puedo creer, me re abuchearon, PERO REPRESENTANDO MI PAIS GENTE”, escribió en su cuenta de X, agregando: “ME LA CHUPAN YO DIJE “IM FROM ARGENTINA” CON ORGULLO GENTE“.
“Mi cara de emoción, llanto, no podia creerlo. Estoy en un sueño, no me toquen”, sostuvo la joven.
