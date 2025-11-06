Zúmbale Primo justifica su participación en el cierre de campaña de Kast: “Fue quien primero nos llamó (...) nosotros tocamos por dinero” / Pablo Ovalle Isasmendi

En un contexto político especialmente polarizado, el grupo Zúmbale Primo ha generado un gran revuelo con su decisión de presentarse en el cierre de la campaña presidencial de José Antonio Kast.

Su participación, ya confirmada, no ha estado exenta de críticas, principalmente por todo lo que mueve Kast y su imagen pública, la cual ahora estará de la mano a la de la agrupación musical.

Desde la voz de uno de sus integrantes, el grupo ha explicado que la decisión responde a una necesidad laboral y no íntegramente a un apoyo ideológico.

En un video difundido a través de redes sociales, reconoce que tras 10 años de carrera donde jamás habían aceptado trabajar para campañas políticas, “este año las cosas cambiaron. El grupo Zúmbale Primo decidió trabajar”.

“Son más de 20 familias que viven de esta agrupación (...) es por eso que este año decidido trabajar en la política, sea del color político que sea”, sostiene el representante.

En esta línea, aclaró que habían acordado que: “La persona que nos llame, la persona que nos quiera contratar... nosotros vamos a ir. Es por eso que, independiente de la opinión pública, Zúmbale Primo se decide a trabajar”.

“Trabajo es trabajo (...) ahora en adelante tendremos que ponerle el pecho a las balas, porque van a saltar las opiniones públicas donde se nos va a crucificar por tocar en cierto tipo de campaña, pero fue quien primero nos llamó”, justificó.

Aludiendo a la intención de Kast, de contar con ellos en su show, reconoció que “fue quien primero nos contrató y puso el dinero encima de la mesa. Nosotros tocamos por dinero”.

De igual forma, dejó en claro que “tampoco significa que nosotros estamos apoyando directamente la campaña. Esto es directamente trabajo”.