Adriana Barrientos confirma terrible muerte que la afecta: “Adiós hijita”

La panelista de farándula está de luto tras el fallecimiento de Asia, su querida perrita.

Javier Méndez

La modelo y panelista de farándula Adriana Barrientos utilizó sus redes sociales para informar un complejo momento personal.

Tras enfrentar un delicado estado de salud que incluso la llevó al quirófano, su perrita Asia lamentablemente murió. “Adiós hijita, te amo Asia”, escribió en una historia de la cuenta de su bulldog francés.

A la mascota le habían detectado un tumor en el estómago que reventó y, por esa razón, debió ser operada de urgencia.

Durante las últimas horas de lunes, entregó una importante actualización. “La gordita sobrevivió, ahora las próximas 48 horas son cruciales”, explicó.

“Tiene un 50% de posibilidades de vivir, antes de la operación, se presentó con un 90% de probabilidades de morir”, detalló “La Leona”.

Por último, Barrientos pidió a sus seguidores seguir orando por su pequeña mascota. “Ya lo más duro pasó. No me lo puedo creer, estoy muy agradecida de todos ustedes, mis seguidores, de quienes rezaron”, cerró en un breve video.

Cabe recordar que Adriana es una férrea defensora de los derechos de los animales. “Quiero homenajear a la hija que Dios me dio con cuatro patitas y un corazón gigante: mi Asia", escribía en julio para el Día del Perro.

“Eres mi familia, mi compañera, mi alegría diaria. Te amo más de lo que las palabras pueden decir”, detallaba en aquella publicación.

