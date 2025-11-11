Coquimbo Unido sigue de fiesta celebrando su primer título de Primera División, conseguido con cuatro fechas de anticipación, en una campaña histórica que podrían sellar con broche de oro rompiendo un récord legendario.

Los “Piratas” están a una victoria de igualar el récord de la Universidad de Chile, con 16 triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional, conseguido por el “Ballet Azul” entre 1963 y 1964.

Esteban González, entrenador del “Barbón”, se refirió a la posibilidad de romper esta marca histórica de los azules, aunque aseguró que no es una prioridad para sus dirigidos.

“Me parece que algo muy histórico es la obtención del título. Ahora, el récord es un objetivo secundario. Para mí, estamos muy lejos del ‘Ballet Azul’”, comenzó diciendo el “Chino” en el canal de YouTube de Coquimbo Unido.

Acerca de las diferencias entre una racha y otra, señaló: “Ellos obtuvieron varios títulos y marcaron una época. La verdad, ni siquiera nos comparamos con ellos. Claramente son victorias consecutivas; ellos lo consiguieron en dos años, y este equipo lo ha hecho en una temporada. Son datos totalmente distintos”.

“Es lindo ganar siempre. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de seguir validando todo lo que se ha hecho, que no es una casualidad; al contrario, ha costado mucho. Siempre hay algo en juego. Ese dato histórico no es fácil de romper y este equipo está a un paso de hacerlo”, sentenció González.