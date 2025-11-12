Los hinchas de Colo Colo recibieron este miércoles la gran noticia sobre la existencia de una nueva maqueta para la remodelación del Estadio Monumental, presentada por Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo de la institución.

El pueblo albo lleva años deseando una nueva versión de su casa, donde la principal petición de muchos es el aumento de su capacidad. Sin embargo, al parecer, podrían surgir nuevas trabas, incluso desde el propio club.

ADN Deportes conversó en exclusiva con Alfredo Stohwing, director de Blanco y Negro y representante del Bloque Vial, quien además forma parte de la comisión estadio junto a Valladares y Aníbal Mosa, pero aseguró no estar al tanto de la existencia de una segunda maqueta.

“La verdad, me sorprendió. Yo no conocía la existencia de una segunda maqueta ni he visto el segundo proyecto. Extraño”, afirmó el directivo.

Es bien sabido que las relaciones internas dentro de Colo Colo son prácticamente nulas, pero que dos miembros de la misma comisión manejen información tan distinta respecto a un mismo tema parece superar cualquier límite.