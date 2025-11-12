Se fue con polémica de Coquimbo y ahora revela el emotivo gesto que recibió tras el título: “Varios jugadores...”

El extécnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, recordó su paso por el elenco pirata y aseguró que varios jugadores del plantel lo llamaron tras levantar el título del Campeonato Nacional 2025 de la mano de quien fuera su ayudante, Esteban González.

El estratega nacional estuvo a cargo del equipo aurinegro en 2024 y lideró una primera rueda que prometía. Sin embargo, los malos resultados le terminaron costando el puesto y fue reemplazado por González, en un movimiento que generó polémica en la Cuarta Región.

“La gente de Coquimbo se lo merece. Es una ciudad, también pujante. La gente entrega mucho cariño, tiene mucho carisma y me acogió muy bien. No voy a olvidar nunca el cariño que me entregó cuando estaba enfermo. O cuando zafamos del descenso", declaró Díaz en diálogo con La Tercera.

“A diferencia de lo que me pasó ahora, siempre apoyaron, siempre estuvieron presentes. Nunca hubo un reproche a nada. Luego, cuando clasificamos a copas, también fue precioso. Por supuesto que es bueno que ese tipo de ciudades, con ese tipo de gente, tengan alegrías”, agregó.

Fernando Díaz y su relación con Esteban González

Consultado si es que se siente parte del título de Coquimbo, “Nano” expresó que “yo no hago ningún juicio de valor. Por supuesto, he aprendido que cuando terminas en una parte hay que separar inmediatamente y preocuparte de lo demás. Solamente tengo agradecimientos a la gente de la calle, de la ciudad. Al coquimbano”.

Luego, reveló que hubo jugadores que se acordaron de él tras gritar campeones, aunque evitó dar nombres. “Sí, varios. No los voy a decir. No corresponde”, sostuvo.

Finalmente, abordó su relación con Esteban González, con quien no ha retomado contactos. “Cada uno sigue su vida. Así tiene que ser nomás. Así es la vida”, afirmó.

“Ya pasó el tiempo y sigo mi vida. Ya dije lo que tenía que decir en su momento. Así como ha sido mi vida: momentos buenos, momentos malos, momentos de cercanía y momentos de diferencias. En su momento se conversa, se dice. O se dice y después uno sigue viviendo nomás", sentenció.