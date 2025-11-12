;

VIDEO. Azul Azul deberá indemnizar a hincha en situación de discapacidad que los demandó por Ley Antidiscriminación

El caso de Sebastián Carreño, a quien le negaron el acceso preferencial en el Estadio Nacional durante un partido de Copa Libertadores, al fin tiene resolución.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Mucha indignación causó en el fútbol chileno el caso de Sebastián Carreño, hincha de la Universidad de Chile que sufre distrofia muscular tipo Miyoshi y cuenta con un 24,8% de discapacidad, a quien le negaron el acceso preferencial al Estadio Nacional en un partido de Copa Libertadores ante Carabobo el 13 de mayo de este año.

El caso escaló al punto de que José Toro Kemp, secretario general del PPD y actual candidato a diputado por el Distrito 10, quien además acompañaba a Carreño ese día, interpuso una demanda contra Azul Azul por la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio).

Finalmente, la sociedad anónima que administra al cuadro azul puso fin a las acciones legales iniciadas en mayo de este año, tras alcanzar un acuerdo reparatorio con el hincha afectado.

