Mucha indignación causó en el fútbol chileno el caso de Sebastián Carreño, hincha de la Universidad de Chile que sufre distrofia muscular tipo Miyoshi y cuenta con un 24,8% de discapacidad, a quien le negaron el acceso preferencial al Estadio Nacional en un partido de Copa Libertadores ante Carabobo el 13 de mayo de este año.

El caso escaló al punto de que José Toro Kemp, secretario general del PPD y actual candidato a diputado por el Distrito 10, quien además acompañaba a Carreño ese día, interpuso una demanda contra Azul Azul por la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio).

Finalmente, la sociedad anónima que administra al cuadro azul puso fin a las acciones legales iniciadas en mayo de este año, tras alcanzar un acuerdo reparatorio con el hincha afectado.

La Universidad de Chile deberá pagar $250.000 a Sebastián Carreño, otorgarle dos entradas gratuitas para el sector silla de ruedas/acompañante en el próximo partido en el Estadio Nacional y brindarle la “Experiencia Estadio”, que consiste en una visita guiada por los camarines y la cancha antes del inicio del encuentro.

“Esto es un reconocimiento de que nadie está por sobre la ley y que, por tanto, Azul Azul debe garantizar la accesibilidad universal a sus partidos, además de la no discriminación”, declaró Toro en un video publicado en su cuenta de Instagram.