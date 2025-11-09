Este domingo se disputó una nueva versión del Superclásico de Argentina, donde Boca Juniors volvió a estirar su dominio en el historial ante River Plate.

En La Bombonera, los “Xeneizes” se impusieron por 2-0 ante los “Millonarios” y tanto Carlos Palacios, en los locales, como Paulo Díaz, en la visita, fueron titulares.

La apertura de la cuenta para los “Oro y Cielo” fue obra de Ezequiel “Changuito” Zeballos (45+1′), quien realizó una gran jugada individual para rematar ante Franco Armani. El arquero contuvo en primera instancia, pero en el rebote no tuvo nada que hacer.

Y VA EL CHANGO

VA EL CHANGO

VA EL CHANGO

VA EL CHANGO



GOL DE BOCA. EL FESTEJO QUE METIÓ ZEBALLOS, EMOCIONA pic.twitter.com/s0Kmle7oX1 — Termo de Palermo (@palertermo) November 9, 2025

El 2-0 para los locales llegó recién iniciado el segundo tiempo, cuando nuevamente Zeballos fue clave con una gran corrida desde mitad de cancha hasta el área rival, donde dio un pase atrás para que Miguel Merentiel (47′), que desprendió de la marca de Paulo Díaz, solo tuviera que empujar el balón.

¡¡¡APARECIÓ LA BESTIA!!! GRAN JUGADA DEL CHANGO ZEBALLOS Y GOL DE MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA A RIVER.



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zqvYa3Yybk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Con esta nueva victoria “Xeneize”, el historial queda con 93 triunfos para Boca Juniors, 88 para River Plate y 82 empates. Además, los dirigidos por Diego Martínez rompieron una racha de dos derrotas consecutivas ante los “Millonarios”.