;

VIDEOS. Boca Juniors se quedó con el Superclásico de Argentina ante River Plate: los chilenos fueron clave en el partido

La defensa del conjunto “Millonario” hizo aguas en La Bombonera y Paulo Díaz fue centro de críticas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / LUIS ROBAYO

Este domingo se disputó una nueva versión del Superclásico de Argentina, donde Boca Juniors volvió a estirar su dominio en el historial ante River Plate.

En La Bombonera, los “Xeneizes” se impusieron por 2-0 ante los “Millonarios” y tanto Carlos Palacios, en los locales, como Paulo Díaz, en la visita, fueron titulares.

La apertura de la cuenta para los “Oro y Cielo” fue obra de Ezequiel “Changuito” Zeballos (45+1′), quien realizó una gran jugada individual para rematar ante Franco Armani. El arquero contuvo en primera instancia, pero en el rebote no tuvo nada que hacer.

Revisa también:

ADN

El 2-0 para los locales llegó recién iniciado el segundo tiempo, cuando nuevamente Zeballos fue clave con una gran corrida desde mitad de cancha hasta el área rival, donde dio un pase atrás para que Miguel Merentiel (47′), que desprendió de la marca de Paulo Díaz, solo tuviera que empujar el balón.

Con esta nueva victoria “Xeneize”, el historial queda con 93 triunfos para Boca Juniors, 88 para River Plate y 82 empates. Además, los dirigidos por Diego Martínez rompieron una racha de dos derrotas consecutivas ante los “Millonarios”.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad