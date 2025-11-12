;

VIDEO. El equipo de Manolo: el once de los cierres de campañas electorales

El periodista Manuel Fernández armó una oncena cuya temática fue el cierre de campañas electorales, por las que se están viviendo en nuestro país paras las Elecciones Presidenciales de este domingo.

Javier Catalán

Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

n esta ocasión, la temática fue el cierre de campañas electorales, en referencia a las que se están viviendo en nuestro país en el marco de las Elecciones Presidenciales 2025.

Revisa también:

ADN

El desglose del equipo de Manolo

El equipo parte con el arquero chileno Yerko Urra; en defensa se encuentran el alemán Dominik Kaiser, el chileno Gonzalo Jara y el francés Zoumana Camara.

En la zona de volantes aparecen el argentino Valentín Demateis, el suizo Nevio Kast, el argentino Marcos Enrique y su compatriota Carlos Volante.

El ataque lo cierran el español Esteban Paco, el croata Antonio Franja y el francés Giovani Versini.

El entrenador del equipo es el australiano Franco Parisi, y su rival en esta ocasión es el club español Promesas.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad