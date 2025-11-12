Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

n esta ocasión, la temática fue el cierre de campañas electorales, en referencia a las que se están viviendo en nuestro país en el marco de las Elecciones Presidenciales 2025.

El desglose del equipo de Manolo

El equipo parte con el arquero chileno Yerko Urra; en defensa se encuentran el alemán Dominik Kaiser, el chileno Gonzalo Jara y el francés Zoumana Camara.

En la zona de volantes aparecen el argentino Valentín Demateis, el suizo Nevio Kast, el argentino Marcos Enrique y su compatriota Carlos Volante.

El ataque lo cierran el español Esteban Paco, el croata Antonio Franja y el francés Giovani Versini.

El entrenador del equipo es el australiano Franco Parisi, y su rival en esta ocasión es el club español Promesas.