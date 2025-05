“Me dijeron que, si no andaba en silla de ruedas, no viniera al estadio”: hincha de la U con movilidad reducida acusa discriminación en el Nacional / Twitter @PepeToroKemp

Una situación, cuando menos, cuestionable, se produjo ayer martes en la disputa del partido en que la U de Chile se impuso a Carabobo por Copa Libertadores.

Todo luego de la denuncia hecha en redes sociales por el abogado José Toro Kemp, quien acusó discriminación en contra de su amigo Sebastián Carreño.

Esto porque, pese a tener carnet de discapacidad y una condición de movilidad reducida que le impide subir escaleras, funcionarios de Azul Azul, organizador del compromiso, le impidieron ingresar a la tribuna preferencial con un argumento, cuando menos, cuestionable.

“En el segundo control, una persona dijo que no podía pasar porque tengo 25% de discapacidad. Aludían a que tenía que tener silla de ruedas o un 70% de movilidad para acceder a la zona sin escalones. Me dijeron que debía abandonar el estadio y entrar por Andes, cosa que nunca me había ocurrido”, expresó el propio Sebastián Carreño, en diálogo con el programa “Contigo en Directo” de CHV.

“Me dijeron que si no andaba en silla de ruedas y tengo otra entrada, tengo que ir al otro lado o que definitivamente no viniera al estadio. Es terrible terminar con esa respuesta, seca, y sin nadie a quien reclamar”, lamentó, considerando que, ante los rechazos a su acceso, se perdió todo el primer tiempo y los guardias terminaron cargándolo en brazos para que pudiera subir las escaleras, tras lo cual terminó viendo parado el resto del compromiso, en la puerta 22 del Nacional.

“Me llamó gente de Azul Azul diciéndome que el procedimiento está mal hecho. Esperamos no le vuelva a ocurrir a otra persona”, cerró Sebastián Carreño, lamentando su mala experiencia en el recinto ñuñoíno, pese a que ya lleva más de 20 años asistiendo allí para ver a la U de Chile.