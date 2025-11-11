Referente de la U reacciona al posible fichaje de Juan Martín Lucero: “Siempre me gustó, pero me quedo con...”

A falta de tres fechas para el término de la temporada, Universidad de Chile ya comenzó moverse en el mercado de pases y uno de sus focos está en la delantera. En esa búsqueda, un nombre que sorprendió en la carpeta de los azules es el de Juan Martín Lucero, exjugador de Colo Colo y actualmente en el Fortaleza de Brasil.

Al respecto, el exdefensa y multicampeón con la U, Rafael Olarra, conversó con ADN Deportes y entregó su opinión sobre el posible arribo del atacante argentino al Centro Deportivo Azul.

“A mí siempre me gustó Lucero, lo encuentro un jugador muy capaz, con una capacidad asociativa muy importante, pero también definidor”, sostuvo el actual comentarista deportivo en el marco de la presentación del evento “Rojo Histórico”, que reunirá a exjugadores de La Roja el próximo 22 de noviembre en La Florida para conmemorar los 25 años de la obtención del bronce olímpico en Sídney 2000.

Además del exgoleador de los albos, Olarra propuso a otro delantero. “Me gusta Felipe Mora también. Lo conozco bien como jugador y fui su compañero. Sé las bondades futbolísticas que él tiene y como persona ni hablar", afirmó.

“Los dos son jugadores que me llenan muchísimo, me gusta mucho Felipe Mora por cómo se mueve. Es un nueve distinto, no de estos que estamos acostumbrados a que sean grandotes, pero sí uno movedizo, un entendedor del área", agregó.

Respecto a Lucero, agregó que “en el juego de la U entraría muy bien porque es un nueve que se asocia, que estaría con Altamirano, el mismo Assadi si es que se logra quedar. Sería interesante de ver, es un jugador interesante, pero me quedo con Felipe Mora".

Rafael Olarra y el presente de la U

Por otro lado, el exzaguero azul realizó un balance de la campaña del equipo de Gustavo Álvarez y señaló que "yo creo que hizo un buen año, donde estuvo peleando cosas. Seguramente uno puede diferir con el tema del campeonato, pero también tuvimos un Coquimbo Unido imparable que marcó mucha diferencia".

“Yo creo que la U se confió en algún minuto de que le podía dar con equipos alternativos. A nivel internacional nada que decir, una semifinal de Copa Sudamericana hace mucho rato que no teníamos, entonces por ese lado yo creo que la U ha cumplido, pero en el espectro nacional siento que el haber competido le pasó cuenta", añadió.

Finalmente, se refirió al futuro de Gustavo Álvarez y apuntó que “más allá de que tiene contrato vigente, sería un gran momento de que él diga ‘yo me quedo y estoy para el otro año’, pero también hay cosas que analizar. Este segundo semestre no ha sido bueno a nivel nacional y quizás hay un desgaste también como equipo".

“Él lo dijo en algún minuto, esta institución tiene que por lo menos año por medio o cada dos años ser campeón y no lo ha hecho hace casi nueve años, entonces hay una presión fuerte en el técnico de la U. Hay que tener mucha fuerza y energía como para poder tomar el desafío nuevamente. Vamos a ver qué se resuelve", sentenció.