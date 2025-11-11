Independiente obtuvo este martes un agónico triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Clausura de Argentina. El “Rojo” se quedó con los tres puntos gracias al gol de Santiago Montiel en los 90+5′, con asistencia de Luciano Cabral, y mantuvo vivas sus opciones de clasificarse a la Copa Sudamericana.

Además del ex Coquimbo Unido, Felipe Loyola y Lautaro Millán fueron titulares antes de sumarse a La Roja para los amistosos contra Rusia y Perú. El otro chileno del equipo de Avellaneda, Pablo Galdames, no ingresó y el partido desde la banca.

Tras la victoria, el técnico Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y sorprendió al enviarle contundente mensaje a Loyola sobre su posible salida en el próximo mercado de pases.

“Ojalá que no sea el último partido de Loyola en Independiente. Supongo que analizará las ofertas que tiene, pero ir a un equipo más grande y con mayor historia que Independiente es difícil”, aseguró el exentrenador de Colo Colo.

Luego, agregó: “Lo tiene que pensar bien porque está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos”.

“Quizá le conviene quedarse, ser figura en un equipo grande como Independiente, pelear arriba y ahí sí a lo mejor tener la posibilidad de ir a un equipo del exterior”, cerró Quinteros.