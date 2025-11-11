A pocas horas de su show en el Estadio Nacional, Dua Lipa ya encendió la expectativa entre sus fanáticos chilenos. La estrella pop, que se presentará este martes 11 y miércoles 12 de noviembre con su gira Radical Optimism Tour, fue escuchada interpretando un clásico chileno durante su prueba de sonido, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Desde una historia publicada por la usuaria especialidad en cultura pop, @tiamarak_ en Instagram, comenzaron a circular capturas de mensajes donde varios asistentes aseguraban que “la Dua” estaba ensayando una canción local.

Getty Images Ampliar

“Va a cantar una de Mon Laferte”, decía uno de los comentarios, mientras otros añadían con sorpresa: “Está haciendo pruebas de sonido y suena una canción chilena”.

Dua en español

La artista ya había dejado entrever su cariño por Latinoamérica al enviar un saludo en español a sus seguidores: “Hola Chile, soy Dua Lipa. Estoy muy feliz de volver a Santiago al Estadio Nacional”, dijo en un video difundido por DG Medios, donde también invitó a “todas sus loquitas sueltas” a disfrutar del espectáculo.

Durante su gira Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha incorporado una tradición que ha encantado a sus seguidores: interpretar una canción local en cada país que visita. Según la propia artista, esta iniciativa busca rendir homenaje a la cultura musical de cada lugar y conectar más profundamente con su público, demostrando respeto y admiración por los artistas que han marcado la identidad sonora de cada región.

Por ejemplo, previo a su retorno a Chile, durante su paso por Argentina, la artista sorprendió interpretando dos temas locales: En la ciudad de la furia de Soda Stereo y Tu misterioso alguien de Miranda!.

Fiel a esta costumbre, la británica habría elegido rendir homenaje a una de las voces más reconocidas del pop nacional: Mon Laferte. Según los registros compartidos en redes, Dua Lipa estaría ensayando Tu falta de querer, una de las canciones más emblemáticas de la artista viñamarina.

CAPTURA Ampliar

Si se confirma en el show de esta noche, el gesto promete convertirse en uno de los momentos más comentados de su paso por Chile.