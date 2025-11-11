;

VIDEO. Sonó en la prueba de sonido: esta es la canción chilena que cantaría Dua Lipa en el Estadio Nacional

Los cientos de fanáticos presentes en el coliseo a la espera del show lograron escuchar el tema local que sería interpretado por la británica.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Tomas Cuesta

A pocas horas de su show en el Estadio Nacional, Dua Lipa ya encendió la expectativa entre sus fanáticos chilenos. La estrella pop, que se presentará este martes 11 y miércoles 12 de noviembre con su gira Radical Optimism Tour, fue escuchada interpretando un clásico chileno durante su prueba de sonido, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Desde una historia publicada por la usuaria especialidad en cultura pop, @tiamarak_ en Instagram, comenzaron a circular capturas de mensajes donde varios asistentes aseguraban que “la Dua” estaba ensayando una canción local.

ADN

Getty Images

“Va a cantar una de Mon Laferte”, decía uno de los comentarios, mientras otros añadían con sorpresa: “Está haciendo pruebas de sonido y suena una canción chilena”.

Revisa también

ADN

Dua en español

La artista ya había dejado entrever su cariño por Latinoamérica al enviar un saludo en español a sus seguidores: “Hola Chile, soy Dua Lipa. Estoy muy feliz de volver a Santiago al Estadio Nacional”, dijo en un video difundido por DG Medios, donde también invitó a “todas sus loquitas sueltas” a disfrutar del espectáculo.

Durante su gira Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha incorporado una tradición que ha encantado a sus seguidores: interpretar una canción local en cada país que visita. Según la propia artista, esta iniciativa busca rendir homenaje a la cultura musical de cada lugar y conectar más profundamente con su público, demostrando respeto y admiración por los artistas que han marcado la identidad sonora de cada región.

Por ejemplo, previo a su retorno a Chile, durante su paso por Argentina, la artista sorprendió interpretando dos temas locales: En la ciudad de la furia de Soda Stereo y Tu misterioso alguien de Miranda!.

Fiel a esta costumbre, la británica habría elegido rendir homenaje a una de las voces más reconocidas del pop nacional: Mon Laferte. Según los registros compartidos en redes, Dua Lipa estaría ensayando Tu falta de querer, una de las canciones más emblemáticas de la artista viñamarina.

ADN

CAPTURA

Si se confirma en el show de esta noche, el gesto promete convertirse en uno de los momentos más comentados de su paso por Chile.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad