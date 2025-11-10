;

VIDEOS. Polémica y desilusión: la fallida visita de Nansana Kids a Chile desata acusaciones cruzadas de estafa y falsificación

La cancelación de la gira del grupo infantil ugandés derivó en un conflicto público entre la fundación africana y la productora chilena Kamada Live Entertainment.

Lo que prometía ser una gira solidaria y artística por Chile terminó en un escándalo internacional. La esperada visita de Nansana Kids, agrupación ugandesa que mezcla danza y música con fines sociales, fue cancelada a pocas semanas de su inicio, desatando una disputa pública con la productora Kamada Live Entertainment, encargada de traerlos al país.

Según relató Riff, vocero del grupo, la historia comenzó con entusiasmo. “Leonardo Vieira, de Kamada Live, fue el primero en contactarnos. Firmamos un contrato para cuatro shows en Santiago, Concepción, Antofagasta y La Serena. Él debía pagar los pasajes, hoteles y honorarios”, explicó.

Sin embargo, afirma que la productora nunca cumplió con lo acordado. “Gastamos 2.000 dólares en documentos de viaje para los niños y él jamás envió el dinero ni las visas. Luego nos dijo que no podía llevarnos porque no se habían vendido suficientes entradas”, añadió.

El representante ugandés asegura que tras la cancelación, Vieira intentó silenciar al grupo. “Nos amenazó con decir que éramos una falsa fundación si hablábamos del tema. Dijo que iría al consulado de Uganda para acusarnos de abuso infantil. Solo queríamos contar la verdad”, sostuvo Riff.

Por su parte, Kamada Live difundió un extenso comunicado negando las acusaciones y asegurando que Nansana Kids no es una fundación sin fines de lucro, sino una empresa privada registrada en Uganda bajo el nombre Nansana Dance Kids Foundation Co. Ltda.

Durante la revisión de documentos constatamos que no existe una fundación legalmente constituida. La agrupación está controlada por dos adultos que no han sido transparentes”, señaló la productora.

Además, Kamada denunció que la falta de documentación impidió tramitar las visas y acusó al grupo de “usar a los niños para generar empatía y posibles donaciones”. También adelantó que está evaluando acciones legales contra los adultos responsables.

En medio del conflicto, Riff contestó a los dichos de la empresa sobre la falta de transparencia en la organización, la cual es liderada por adultos ante el trabajo de niños y tajantemente señaló: “No estamos utilizando niños. Esta fundación comenzó hace años. Empezamos haciendo nuestros propios TikToks. Después de eso, la directora tuvo la idea de reunir a niños pequeños del pueblo de Nsana, porque Nsana es una aldea pequeña en Uganda. Entonces, ella tuvo la idea de reunir a niños necesitados para poder brindarles apoyo en alimentación, vivienda, ropa y todo lo necesario”

“Y nunca hemos pedido caridad. Nunca hemos dicho: ‘chicos, necesitamos esto, necesitamos aquello’. Como dice Leonardo, —nunca hemos pedido dinero. No, no, no.Nunca hemos pedido ningún tipo de dinero", cerró.

