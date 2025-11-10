Dua Lipa en Chile: esto es todo lo que debes saber si asistes a sus conciertos en Santiago

Han pasado más de tres años desde que Dua Lipa se presentó por primera vez en Chile y estamos a solo horas de que se reencuentre con sus fanáticos en otra experiencia inolvidable.

Ya está casi todo listo y solo falta afinar detalles para vivir dos noches de primer nivel que sin duda quedarán marcadas a fuego en la memoria de sus seguidores y la cultura popular colectiva del país.

A continuación te contamos todo lo que debes saber respecto del regreso de la estrella británica a Chile:

¿Cuándo y dónde?

Dua se presentará dos noches en Santiago de Chile: el martes 11 y miércoles 12 de noviembre.

Respondiendo a la grandeza de su carrera e impacto, el show será en el Estadio Nacional.

Horarios

Apertura de puertas : 16:00 horas.

Special Guest/Artista invitado (telonero) : 19:45 hrs. Será Princesa Alba.

Inicio de show : 21:00 hrs.

*Horarios sujetos a modificación

Guía de ingreso

Un punto a destacar es que el Metro extenderá el horario de su funcionamiento de forma extraordinaria hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de las líneas 6 y línea 3.