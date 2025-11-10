Dua Lipa en Chile: esto es todo lo que debes saber si asistes a sus conciertos en Santiago
La cantante se presentará los días 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional.
Han pasado más de tres años desde que Dua Lipa se presentó por primera vez en Chile y estamos a solo horas de que se reencuentre con sus fanáticos en otra experiencia inolvidable.
Ya está casi todo listo y solo falta afinar detalles para vivir dos noches de primer nivel que sin duda quedarán marcadas a fuego en la memoria de sus seguidores y la cultura popular colectiva del país.
A continuación te contamos todo lo que debes saber respecto del regreso de la estrella británica a Chile:
¿Cuándo y dónde?
Dua se presentará dos noches en Santiago de Chile: el martes 11 y miércoles 12 de noviembre.
Respondiendo a la grandeza de su carrera e impacto, el show será en el Estadio Nacional.
Horarios
Apertura de puertas: 16:00 horas.
Special Guest/Artista invitado (telonero): 19:45 hrs. Será Princesa Alba.
Inicio de show: 21:00 hrs.
*Horarios sujetos a modificación
Guía de ingreso
Un punto a destacar es que el Metro extenderá el horario de su funcionamiento de forma extraordinaria hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de las líneas 6 y línea 3.
