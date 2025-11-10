;

Adiós al Estadio Nacional: Shakira cambia el lugar de su concierto en Chile por motivos logísticos

La artista colombiana mantiene su presentación para el 22 de noviembre, pero ya no será en el Estadio Nacional, sino en el Parque Estadio Nacional.

El esperado concierto de Shakira en Chile sufrirá una modificación importante: la presentación del próximo 22 de noviembre ya no se realizará en el Estadio Nacional, sino en el Parque Estadio Nacional, según confirmó la productora Fenix Entertainment Group.

A través de un comunicado, la empresa explicó que el cambio se debe a “razones logísticas y operativas y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre”.

El Parque Estadio Nacional permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de Shakira, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans”, señaló la productora, destacando que el nuevo espacio cuenta con la capacidad y condiciones necesarias para un espectáculo de gran magnitud.

Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para el nuevo recinto, y podrán descargarse desde el 17 de noviembre a través del sistema Puntoticket. Quienes deseen solicitar devolución podrán hacerlo entre el 12 y el 19 de noviembre, proceso del cual serán notificados por correo electrónico con las instrucciones correspondientes.

La cantante colombiana regresará a Chile como parte de su gira mundial, tras el éxito de sus últimos conciertos realizados también en el Parque Estadio Nacional en abril pasado.

