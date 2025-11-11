;

“Casa de tortura”: revelan estremecedores detalles del lugar donde hallaron muerta a Valentina Alarcón

La PDI indaga si el sitio —donde había colchones y restos de drogas— estaría vinculado a otros secuestros ocurridos en el sector de El Castillo.

"Casa de tortura": revelan estremecedores detalles del lugar donde hallaron muerta a Valentina Alarcón

Continúan surgiendo antecedentes sobre el caso de Valentina Alarcón Molina, la exfutbolista de Palestino, que fue encontrada sin vida en una vivienda abandonada de La Pintana, tras permanecer desaparecida desde el 25 de octubre.

El cuerpo fue hallado el lunes en un inmueble ubicado en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez, a poco más de una cuadra del último registro de geolocalización de su celular.

*Los siguientes detalles pueden herir sensibilidades*

De acuerdo con los primeros reportes policiales, recogidos por T13, la víctima fue encontrada con una bolsa en la cabeza y un elemento metálico alrededor del cuello, en avanzado estado de descomposición.

Durante la jornada de este martes, el programa Tu Día de Canal 13 dio a conocer testimonios de vecinos que califican el sitio como una “casa de tortura”. Según relató el periodista Rodrigo Pérez, el lugar presentaba un colchón, restos de consumo de drogas y un dormitorio improvisado.

En tanto, según el mismo medio, los residentes del sector aseguran que la vivienda estaría vinculada a una mujer que controlaría el tráfico de drogas en el área.

El inmueble, situado en el barrio El Castillo, se encuentra rodeado por pasajes con alta presencia de microtráfico y pocos vecinos dispuestos a hablar por temor a represalias. La Policía de Investigaciones indaga ahora si este sitio podría estar relacionado con otros casos de secuestros registrados en los últimos meses en la comuna.

El hallazgo de Valentina Alarcón reaviva la preocupación por la violencia en sectores vulnerables del sur de Santiago, donde el narcotráfico y la impunidad siguen cobrando víctimas.

