Finaliza mediación con la DT: Latam reprograma vuelos preventivamente por posible huelga de pilotos

Más de la mitad de los profesionales que operan vuelos se plegaron a esta movilización.

Este martes 11 de noviembre concluirá la mediación de la Dirección del Trabajo (DT) entre Latam Airlines y el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL).

Según consigna EMOL, los pilotos sindicalizados rechazaron la última oferta de la empresa, quedando al borde de dar inicio a la huelga.

A través de una carta publicada por DF, Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group, indicó que “por precaución (...) y anticiparnos a los efectos que una eventual huelga pudiera generar, hemos realizado ajustes preventivos en algunos vuelos programados los días 12 y 13 de noviembre de 2025”.

Por lo mismo, el llamado es revisar y ratificar tanto la fecha como el horario de vuelo programado para estos 2 días.

El SPL agrupa a 464 pilotos, lo que corresponde a más de la mitad de los profesionales que operan vuelos de la línea aérea en el país.

Desde el gremio señalaron que Latam Airlines atraviesa “un brillante momento financiero y operacional, con resultados históricos”. Sin embargo, acusan que la aerolínea no ha mostrado disposición “para recuperar las condiciones laborales previas a la pandemia”.

